Von Michael Tietz

Der Frühling zieht ein in Schlierbach

EI Heimatverein lädt am letzten Februar-Wochenende zum elften Oster- und Hobbymarkt ein

Bad Endbach-Schlierbach „Alles dreht sich um das Ei“ heißt es am letzten Februar-Wochenende in Schlierbach. Der örtliche Heimatverein richtet dann zum elften Mal seinen Oster- und Hobbymarkt aus. An zwei Tagen können sich die Besucher auf den Frühling einstimmen.

Copyright © mittelhessen.de 2017