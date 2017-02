Von Sascha Valentin

Die Unterstützung ist erwünscht

Gemeindepädagoge Zachmann schlägt mit Figuren-Ausstellung Brücke zwischen Gemeinde und Jugendarbeit

Dautphetal-Friedensdorf In der Christuskirche in Friedensdorf können die Besucher derzeit in das Leben der biblischen Figur des Josef eintauchen. Noch bis zum 2. März findet dort eine Ausstellung statt. Die Idee dazu hatte der neue Gemeindepädagoge Joshua Zachmann.

