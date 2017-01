Von Sascha Valentin

Die beste Saison seit zehn Jahren

WINTER Auf den Pisten in Holzhausen und Hartenrod herrscht Dauerbetrieb

Dautphetal-Holzhausen/ Bad Endbach-Hartenrod Die vergangenen beiden Wochen haben den Ski-Clubs in Holzhausen und Hartenrod förmlich das Herz aufgehen lassen. Schon lange haben sie in einer Saison keine so guten Pistenbedingungen mehr gehabt.

