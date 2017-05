Von Birgit Heimrich

Ein super Sommer für die Schüler

Kreistag Einig für hessenweites Schülerticket / Ungerecht für Fußgänger und Laasphe-Pendler

Marburg-Biedenkopf Für einen Euro am Tag das ganze Jahr in ganz Hessen unbegrenzt mobil – zum neuen Schuljahr wird das Realität für Schüler und Azubis im Land. Aber: Zwei Gruppen junger Menschen sind ausgeschlossen. Eine Lösung ist noch nicht in Sicht.

