Von Benedikt Bernshausen

"Eine permanente Puzzlearbeit"

CASTING Kinder und Erwachsene singen und spielen für das Musical "Die Hatzfeldt" vor

Biedenkopf Aus dem großen Saal des Biedenkopfer Rathauses schallt wütendes Geschrei heraus. An dem Ort, an dem sonst die politischen Repräsentanten der Stadt ihre Wortgefechte austragen, wird an diesem Wochenende nicht debattiert, sondern gespielt, gesungen und getanzt.

