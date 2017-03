Von Sascha Valentin

Erste Mini-Wehr gibt’s im Mai

Ehrenamt Niederhörler treiben Gründung der neuen Nachwuchsabteilung voran

Steffenberg-Niederhörlen Am 7. Mai wird in Niederhörlen die erste Steffenberger Kinderfeuerwehr gegründet. Das hat Wehrführer Claus-Jörg Röder in der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr mitgeteilt.

