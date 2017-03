Es wird Frühling in Sterzhausen

OSTERMARKT Am Wochenende am Wollenberg

Lahntal-Sterzhausen Am Wochenende ist es wieder so weit: Der Frühlings- und Ostermarkt in Sterzhausen gilt in der Region als Frühlingsanfang. Gut 40 Aussteller sind im Haus am Wollenberg vor Ort.

