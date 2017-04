Von Björn Wisker

Fahnen und Ballons für Europa

DEMONSTRATION "March for Science" in Marburg / 300 Bürger folgen "Pulse of Europe"

Marburg Forschung braucht Freiheit und finanzielle Unterstützung. Europa braucht Fürsprecher. Für beide Ziele ist am Wochenende demonstriert worden. Auch in Marburg

Copyright © mittelhessen.de 2017