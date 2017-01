Von Michael Tietz

Fans auf dem Laufenden halten

INTERNET Gesa Felicitas Krause startet mit Gladenbacher Hilfe ihren neuen Blog

Gladenbach Trainingslager in Kenia, Halbmarathon in Dubai, Weltmeisterschaft in London: Leichtathletik-Ass Gesa Felicitas Krause kommt viel rum. Über ihren Sport und ihr Leben will die 24-Jährige ihre Fans auf dem Laufenden halten. Hilfe dazu bekommt sie aus Gladenbach.

