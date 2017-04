Feuer in Küche ist schnell gelöscht

EINSATZ Acht Feuerwehren helfen in Niederwalgern / Keine Verletzten

Weimar-Niederwalgern Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Niederwalgern hat am Ostersamstag Einsatzkräfte aus acht Feuerwehren auf den Plan gerufen. Das Feuer war in der Küche im Dachgeschoss ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

