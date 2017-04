Förderverein steht vor dem Aus

schule Wieder kein Vorsitzender in Steffenberg / Cafeteria, Bläser und mehr betroffen

Steffenberg-Niedereisenhausen Wieder nichts: Wie schon in der regulären Hauptversammlung hat der Förderverein der Hinterlandschule Steffenberg auch in seiner außerordentlichen Sitzung keinen Vorsitzenden wählen können. Nun steht die Auflösung des Vereins an.

Copyright © mittelhessen.de 2017