Von Christian Röder

Frühling in der Einkaufsstadt

GEWERBEVEREIN Blumenmarkt steigt am 1. April/Projekte für Mitglieder geplant

Gladenbach Der Frühling ist da – und mit ihm starten Gladenbachs Gewerbetreibenden in das erste Quartal 2017. Bereits am Samstag, 1. April, gibt es den traditionellen Blumenmarkt. Für seine Mitglieder hat der Gewerbeverein in diesem Jahr darüber hinaus einiges geplant.

