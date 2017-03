Gemeinsam malen und genießen

Mal-Zeit Künstlergruppe veranstaltet am Sonntag eine Ausstellung in Frohnhausen

Gladenbach-Frohnhausen Die Künstlergruppe „Mal-Zeit“ besteht seit zehn Jahren. Der runde Geburtstag wird am Sonntag (5. März) mit einer Ausstellung in der Kulturscheune in Frohnhausen gefeiert. Geöffnet ist die Bilderschau von 11 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Copyright © mittelhessen.de 2017