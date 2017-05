Gericht verhängt zehn Jahre Haft

Von Christian Röder

PROZESS Landgericht befindet 56-jährigen Dautphetaler des sexuellen Missbrauchs für schuldig

Vor dem Landgericht Marburg ist am Dienstag das Urteil gegen den 56-Jährigen gefallen, dem vorgeworfen wurde, seine Stieftochter jahrelang vergewaltigt zu haben. Unser Foto zeigt den Angeklagten mit seinem Verteidiger Rechtsanwalt Carsten Dalkowski. (Foto: Röder)

Marburg/Dautphetal Der 56-jährige Mann aus Dautphetal, der sich vor dem Landgericht Marburg wegen sexuellen Missbrauchs verantworten musste, ist am Dienstag zu zehn Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Das Gericht sprach ihn in allen Anklagepunkten für schuldig. Richter Dr. Thomas Wolf betonte in der Begründung seines Urteils, dass die beiden Zeuginnen absolut glaubhaft gewesen seien. Überdies stehe als weiteres Beweismittel ein Tagebuch zur Verfügung, an dessen Aussagekraft ebenfalls kein Zweifel bestehe.

Eine große Schwierigkeit im Prozess habe sicherlich darin bestanden, dass die Taten sich zwischen 1996 und 2000 ereignet haben, also rund zwei Jahrzehnte zurückliegen. Ziehe man alle Fakten und Details ins Kalkül habe es sich im Grunde um eine Tat wie aus dem Lehrbuch gehandelt.

Anzeige

Ausführlicher Bericht folgt