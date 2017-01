Von Christian Röder

"Gewinnen ist doch auch nur Nebensache"

SCHÖNHEIT Drei Hinterländerinnen nehmen an Miss Hessen-Wahl in Gießen teil - So haben sie die Veranstaltung erlebt

Marburg-Biedenkopf/Giessen Die Wetzlarerin Aleksandra Modic (17) ist die neue Miss Hessen. Bei der Wahl am Samstag schritten auch drei junge Frauen aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf über den Catwalk – leider ohne den Titel zu holen. Spaß hat es ihnen trotzdem gemacht.

