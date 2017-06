Von Christian Röder

Gladenbach wird zum Kinderland

GEWERBEVEREIN 18 Geschäfte beteiligen sich an Aktionstag in der Innenstadt / Sommergewitter vermiest die Mittagszeit

Gladenbach Die Innenstadt Gladenbachs war am Samstag fest in Kinderhand. Der Gewerbeverein hatte seinen traditionellen Kindertag veranstaltet – an 18 Stationen konnten sich Kinder austoben. Verhagelt wurde die Freude nur durch einen heftigen Regenschauer zur Mittagszeit.

