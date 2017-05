Großeinsatz in der Oberstadt

Von Björn Wisker

FEUER Wohnung im Marburger Steinweg brennt

Großeinsatz der Marburger Feuerwehr am Samstagmorgen: Im Steinweg in der Marburger Oberstadt hat eine Wohnung gebrannt. (Foto: Weigel)

Marburg Ein Wohnungsbrand am oberen Steinweg in Marburg hat am Samstagmorgen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die meisten Bewohner konnten in den Garten fliehen, es gab aber offenbar mehrere Leichtverletzte.