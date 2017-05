Von Birgit Heimrich

Guck mal, hab' ich selbst gemacht

SERIE Teil 3: Alles neu macht der Mai / Kein Renovierung ohne Sperrmüll, Bauschutt, Container und Co.

Breidenbach Der Mai ist gekommen, die Heimwerker schlagen aus. Es wird gehämmert, gebohrt, gepinselt und renoviert, was das Zeug hält. Selber machen ist die Devise, in englisch „do it yourself“, abgekürzt DIY.

Copyright © mittelhessen.de 2017