Von Edgar Meistrell

Hochwasserschutz verbessern

BÜRGERMEISTERWAHL Was muss in 2017 in Angelburg unbedingt umgesetzt werden?

Angelburg Am 5. Februar wählen die Angelburger ihren Bürgermeister. Amtsinhaber Thomas Beck (SPD) wird vom Ersten Beigeordneten Reiner Haffer (parteilos) herausgefordert. In den Fragen der Woche erklären beide, was sie in der Zukunft planen.

