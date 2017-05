Jakowetz engagiert sich als Kulturförderer

SPENDE Neue Veranstaltungen geplant / "Tanz in den Sommer" hat am 14. Juni Premiere in Gladenbach

Gladenbach Er möchte das kulturelle Angebot in Gladenbach erweitern. Deshalb organisiert Walter Jakowetz zusammen mit der Stadt nun Veranstaltungen. Außerdem hat der Ehrenbürger eine neue Soundanlage für das Haus des Gastes gespendet.

Copyright © mittelhessen.de 2017