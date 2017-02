Von Beate Gerhard

"Jeder kann singen"

PROJEKT "Come2gether" vereint in Wallau 106 Sängerinnen und Sänger auf der Bühne

Biedenkopf-Wallau 106 Sänger, fast elf Stunden gemeinsames Musizieren, zehn Lieder und rund 150 Zuschauer beim Abschlusskonzert: Das ist der Gospeltag „Come2gether“ in Zahlen. Am Samstag hat das Projekt in der Wallauer Fritz-Henkel-Halle begeistert.

Copyright © mittelhessen.de 2017