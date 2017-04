Karina Schlemper-Latzel will Bürgermeisterin werden

RATHAUS Freie Wähler Bad Endbach unterstützen die 33-Jährige

Bad Endbach Karina Schlemper-Latzel will Bürgermeisterin in Bad Endbach werden. Die 33-Jährige aus Kirchvers tritt als unabhängige Kandidatin bei der Wahl am 24. September an und wird von den Freien Wählern unterstützt.

