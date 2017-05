Von Christian Röder

Keine Langeweile auf der Tanzfläche

MUSIKPROJEKT Eckhaus veröffentlichen zweites Album

Biedenkopf Gelangweilt auf der Tanzfläche rumstehen? Wenn dieses Album läuft, ist das nicht möglich. „No Parking on the Dancefloor“ vom Biedenkopfer Elektro-Rap-Duo Eckhaus ist pures Adrenalin. Es geht in die Beine, lädt zum Tanzen ein – und wenn man will auch zum Nachdenken.

