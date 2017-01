Von Peter Piplies

Kleine Könige bringen Segen

STERNSINGER-AKTION Spenden kommen in diesem Jahr Kindern in Kenia zugute

Gladenbach/Bad Endbach Kaspar, Melchior und Balthasar sind wieder in Gladenbach und Bad Endbach unterwegs. Für ihren Weg zu den Häusern, Seniorenheimen, Geschäften und Kindergärten wurden die Sternsinger in der katholischen Kirche in Gladenbach gesegnet.

