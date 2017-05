Von Birgit Heimrich

Kreispolitiker wollen mehr Geld

KREISTAG Sechs Fraktionen unterschreiben / FW: Erhöhung für Kleine und Funktionsträger

Marburg-Biedenkopf Mehr Geld für die Kreispolitik und die Politiker – das will der Kreistag am Freitag beschließen, zum ersten Mal seit 2001. Damals – in den finanziell schlechten Jahren – kürzte sich die Politik die eigenen Zuschüsse.

