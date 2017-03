Von Sascha Valentin

LED-Technik soll Halle beleuchten

TURNVEREIN Mitglieder wollen die Jahnhalle beim Frühjahrsputz auf Vordermann bringen

Biedenkopf Welch vielfältige Aufgaben der Turnverein Biedenkopf für das Gemeinwesen in der Stadt leistet, hat dessen Vorsitzender Swen Genz in seinem Bericht in der Jahreshauptversammlung deutlich gemacht.

Copyright © mittelhessen.de 2017