Lebensgefährlich verletzter Mann gefunden

AUFRUF Was passierte dem 58-jährigen Gladenbacher in Weidenhausen? / Polizei sucht Zeugen

Gladenbach-Weidenhausen Am Dienstagnachmittag hat die Polizei einen lebensgefährlich verletzten Mann in der Weidenhäuser Straße in Weidenhausen gefunden. Was dem 58-Jährigen passiert ist, weiß bislang niemand. Die Polizei sucht dringend Zeugen.