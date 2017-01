Von Björn Weyand

Legende auf Abschiedstour

SHOWEVENT Der 16-fache Darts-Weltmeister Phil Taylor zu Gast in Bad Laasphe

Bad Laasphe Vor zwölf Tagen noch im berühmten „Ally Pally“ in London und am Sonntagabend im Bad Laaspher Haus des Gastes: Die Darts-Legende Phil Taylor gastierte für eine Show-Veranstaltung in Wittgenstein.

