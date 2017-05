Von Friederike Heitz

Lieber pendeln als wegziehen

MOBILITÄT Jeder vierte Beschäftigte verlässt für den Job den Landkreis

Marburg-Biedenkopf Horst Schwarz hätte in den 80er Jahren auch in Gießen bauen können, in der Nähe seiner Arbeit. Aber er ist eben ein Niedereisenhäuser durch und durch. Die Heimat verlassen war keine Option. Deshalb pendelt er.

