Von Sascha Valentin

MSC plant wieder eine eigene Rallye

MOTORSPORT Verein möchte in Sachen Rallye Deutschland nicht noch länger vertröstet werden

Bad Endbach Claus Lixfeld, Vorsitzender des MSC Salzbödetal, will sich nicht länger vertrösten lassen. Es geht um die Rallye Deutschland, für die der Verein auch in diesem Jahr wieder nicht eingeplant ist. Die eigene Rallye Hinterland aber soll es am 23. September geben.

