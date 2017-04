Mann flüchtet blutend von Unfallstelle

Stadtallendorf Ein Mann ist am Mittwochabend mit einer blutenden Kopfwunde von einem Unfallort geflüchtet und wird immer noch gesucht.

Nach Polizeiangaben vom Donnerstag handelt es sich vermutlich um den Fahrer eines Wagens, der kurz zuvor auf der Landstraße zwischen Stadtallendorf und Erksdorf von der Fahrbahn abgekommen war und auf der Seite liegend in einem Feld zum Stehen kam. Ein am Kopf blutender Mann entfernte sich nach Zeugenangaben zu Fuß über ein Feld von der Unfallstelle. Bei der Suche setzte die Polizei bis in die Nacht einen Hubschrauber ein - ohne Erfolg. (dpa/lhe)