Mit Metallkugel auf Pferd geschossen?

POLIZEI Vorfall auf Reitplatz in Lohra

Die Polizei ermittelt wegen eines Vorfalls auf einem Reitplatz in Lohra, wo eine Metallkugel gefunden wurde. (Archivfoto: Naumann)

Lohra Nach einem Vorfall auf einem Reitplatz am Dienstag, 28. März, in der Kreuzstraße in Lohra hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.