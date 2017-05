Mitarbeiter täuscht Einbruch vor

HEHLEREI Kripo Marburg kommt 21-Jährigem auf die Spur

Marburg Der Einbruch in den Handystore in der Marburger Oberstadt in der Nacht zum 17. Februar war vorgetäuscht. Das teilt die Polizei Marburg mit. Sie hat den Verdächtigen festgenommen.

Bei dem Einbruch waren 32 Smartphones und Tablets im Wert von insgesamt 14 000 Euro gestohlen worden. Um den angeblichen Einbruch glaubwürdiger erscheinen zu lassen, hatte der Täter am Tresor des Geschäfts erheblichen Sachschaden angerichtet.

Über die arglosen Käufer der gestohlenen Handys im Rhein-Main-Gebiet fand die Kriminalpolizei Marburg einen An- und Verkaufsladen mitten in Frankfurt. Von dort ging die Spur zu einem polizeibekannten Hehler in Frankfurt und weiter zu einem weiteren mutmaßlichen Hehler in die Gemeinde Freigericht des Main-Kinzig-Kreises. Dieser Mann aus Freigericht kaufte die Handys angeblich in einer Gaststätte in Gelnhausen.

„Hier schloss sich der Kreis der Ermittlungen und führte zu dem im Main-Kinzig-Kreis lebenden 21-Jährigen“, berichtet Polizeisprecher Martin Ahlich.

Der Mann betreut als Mitarbeiter mehrere Telefonshop-Filialen in ganz Hessen – unter anderem auch den Shop in der Marburger Oberstadt. Die Polizei nahm ihn vergangenen Mittwoch fest. Er gab bei der Vernehmung zu, den Einbruch nur vorgetäuscht und die Geräte selbst verkauft zu haben.

Bislang konnte die Marburger Kripo vier Handys sicherstellen.

Der 21-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen gegen die beteiligten Hehler dauern an. (red)