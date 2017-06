Montag wird die Baustelle eingerichtet

Landesstraße Zunächst gibt es in Frechenhausen eine halbseitige Sperrung

Angelburg-Frechenhausen Nun beginnen die Bauarbeiten auf der Landesstraße in Frechenhausen, die die Verkehrsteilnehmer bis Ende August beschäftigen werden. In den Sommerferien gibt es sogar eine Vollsperrung.

Für die Autofahrer ist es lediglich eine kleine, unscheinbare Mauer am westlichen Fahrbahnrand der Schelde-Lahnstraße. Erkennbar ist sie für viele nur, weil dort seit Jahren rot-weiße Warnbaken stehen und so das nahe Befahren erschweren.

Die Mauer ist am Ortsrand in Richtung Lixfeld. Es handelt sich um ein Natursteinmauerwerk aus dem Jahre 1935. Es sorgt dafür, dass der direkt angrenzende Hof und die Scheune eines privaten Grundstücks entsprechenden Freiraum haben.

Nun ist bei dem 82 Jahren alten Gemäuer die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet und das Land Hessen muss als Eigentümer der Straße über seine Abteilung Hessen Mobil die Sanierung vornehmen.

Aus diesem Grund wird es einen Ersatz durch eine Stahlbetonwand geben. Hierfür wird die Mauer komplett abgebrochen und durch einen Neubau an gleicher Stelle ersetzt, so Hessen Mobil-Sprecherin Claudia Friebertshäuser.

Sanierung kostet 335 000 Euro

Zunächst wird ab Montag, 12. Juni, die Baustellenverkehrssicherung aufgebaut. Dann muss die Fahrbahn in Richtung des Hangs auf der westlichen Seite verbreitert werden. Dort gibt es noch eine kleinen Grünstreifen.

Der Verkehr wird in dieser Zeit in beiden Fahrtrichtungen per Ampel halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt.

Voraussichtlich Ende der ersten Sommerferienwoche, also in der ersten Juliwoche, beginnt dann eine rund sechswöchige Vollsperrung. Vor Ort heißt das, dass es zwischen den Einmündungen Bottenhorner Straße und Lindenstraße die Straße dicht ist.

Für den überörtlichen Verkehr, vor allem für Lastwagen, bedeutet dies dann eine großräumige Umleitung über Bottenhorn, Steinperf, Obereisenhausen, Niedereisenhausen und Gönnern.

In den Ferien soll die Stützwand abgebrochen und neu errichtet werden. Läuft alles nach Plan, sind die Arbeiten Mitte August fertigt. Danach wird der Verkehr wieder per Baustellenampel halbseitig geführt. Zum Ende der Baumaßnahme ist eine weitere kurzzeitige Vollsperrung für etwa zwei Tage notwendig, so Hessen Mobil.

Bis Ende August soll dann laut Plan alles erledigt sein. Die Gesamtkosten für die Mauersanierung sind mit rund 335 000 Euro veranschlagt und werden komplett vom Land Hessen übernommen. (ll)