Von Sascha Valentin

Motto: "Ich will, dass ihr die Menschen froh macht!"

JUGO Jugendgottesdienst der evangelischen Jugend im Dekanat feiert am Sonntag in Oberhörlen sein 25-jähriges Bestehen

Steffenberg-Oberhörlen „Wir haben Grund zum Feiern“, lautet das Motto des Jugendgottesdienstes der evangelischen Jugend im Dekanat Biedenkopf-Gladenbach. Er startet heute um 18 Uhr in der Kirche in Oberhörlen. An diesem Abend feiert der JuGo sein 25-jähriges Bestehen.

Copyright © mittelhessen.de 2017