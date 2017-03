Von Hartmut Bünger

Musiktage künftig alle zwei Jahre

Kammermusik Verein gibt neuen Rhythmus des Festivals bekannt

Biedenkopf-Eckelshausen Die Eckelshausener Musiktage locken jedes Jahr im Frühjahr Hunderte Musikfreunde in die Konzertsäle an der oberen Lahn. Künftig wird dies nur noch alle zwei Jahre so sein. Der Grund: Der Verein hat mit sofortiger Wirkung den Rhythmus geändert.

