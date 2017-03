Nach Amoklauf in München: Marburger Waffenverkäufer angeklagt

JUSTIZ 32-Jähriger sitzt seit August in Untersuchungshaft

Eine bei einem Waffenhändler in Marburg sichergestellte Glock 17. Foto: Arne Dedert/Archiv

Dem 32 Jahre alten Mann werden fahrlässige Tötung in neun Fällen, fahrlässige Körperverletzung in fünf Fällen sowie Verstöße gegen das Waffengesetz vorgeworfen, wie der Sprecher der Anklagebehörde am Montag sagte. Das Verfahren sei aber noch nicht zur Hauptverhandlung zugelassen.

Vor dem Amoklauf am 22. Juli am Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) hatte der Schütze die Waffe offensichtlich im sogenannten Darknet besorgt, einem anonymen Teil des Internets. Dort suchte er den Ermittlungen zufolge gezielt nach einer Glock-Pistole und 250 Schuss Munition. Am OEZ erschoss er neun Menschen und tötete sich selbst. Fast 60 Mal hatte er aus seiner Pistole gefeuert.

Der mutmaßliche Waffenhändler war im August in Marburg festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Er soll mit diversen Waffen gehandelt haben, darunter auch halb-automatische Schusswaffen, die als Kriegswaffen gelten. Die Ermittlungen zum Amoklauf selbst sind abgeschlossen. Sie bestätigten, dass der 18-Jährige Einzeltäter war. Am Freitag wollen die Staatsanwaltschaft und das Bayerische Landeskriminalamt die Ergebnisse des Abschlussberichts vorstellen. (dpa)