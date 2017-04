Von Michael Rinde

Nach Autobränden: Polizei sucht Mann

BRANDSTIFTUNG Zeugen sehen Flüchtenden

Kirchhain Ein Fahrzeug ist in der Nacht zu Sonntag in Kirchhain komplett in Flammen aufgegangen, bei zwei weiteren brannten zumindest die Motorräume aus. Jetzt sucht die Polizei einen Verdächtigen

Copyright © mittelhessen.de 2017