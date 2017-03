Von Till Conrad

Noch immer stehen die Gebäude leer

Studentenwerk ist an einer Nutzung der früheren Flüchtlingsunterkünfte nicht interessiert

Marburg-Cappel Was wird aus dem ehemaligen Flüchtlingslager an der Umgehungsstraße in Cappel? Die Stadt erhofft sich bis Ende des Monats einen Fingerzeig.

