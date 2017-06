Von Sascha Valentin

Nur kokeln darf es, aber nicht brennen

TRADITION Forstamtsleiter entzündet Kohlemeiler / In einem Monat ist Erntezeit

Breidenbach-Achenbach Drei Wochen lang hat die Köhlertruppe um Michael Blöcher an ihrem neuen Kohlemeiler am Sportplatz in Achenbach gearbeitet, bevor er am Wochenende entzündet wurde. Die Ehre des Anstichs gebührte diesmal dem neuen Forstamtsleiter Lars Wagner.

Copyright © mittelhessen.de 2017