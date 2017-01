Ortsbeirat will Tiefbrunnen erhalten

WASSER Boxbach soll Grundversorgung sichern

Breidenbach-Wiesenbach Ab März soll auch in den Leitungen in Wiesenbach Wasser der Wasserverbands Siegerland fließen. Das bestätigte Bürgermeister Christoph Felkl (SPD) auf Nachfrage in der Bürgerversammlung des Ortes.

