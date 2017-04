Polizei misst dicke Luft in Shisha-Bars

KONTROLLE Suff und sehr viel Kohlenmonoxid

Marburg Sturzbetrunkene Jugendliche, die Polizisten anlügen, Kneipen mit so viel Kohlenmonoxid in der Luft, das Angestellte und Gäste in Gefahr sind – das und mehr haben die Kontrollen am Freitagabend in Marburger Shisha-Bars ergeben.

