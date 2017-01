Praktikum lockt ins Hinterland

STUDIUM PLUS Italiener zu Gast bei Elkamet / Praktikumsplätze für ausländische Studenten

Biedenkopf/Bozen Drei Monate lang hat der 22-jährige Marco Rossi bei der Firma Elkamet Kunststofftechnik in Biedenkopf nicht nur den Alltag in einem Industriebetrieb kennengelernt, sondern auch einen Einblick in das Leben in Deutschland und die deutsche Sprache bekommen.

Copyright © mittelhessen.de 2017