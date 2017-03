Von Christian Röder

Rechtliches Gerangel um Petry-Auftritt

AFD Kremer spricht von Kommunikationsproblem / Strenge Sicherheitsvorkehrungen / Presse darf rein

Gladenbach Frauke Petry spricht am 31. März in Gladenbach. Bereits im Vorfeld der AfD-Veranstaltung gibt es Gesprächsstoff: ein rechtliches Gerangel um die Anmietung des Saals, den Umgang mit der Öffentlichkeit am Vortragsabend und strenge Sicherheitsvorkehrungen.

Copyright © mittelhessen.de 2017