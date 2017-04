Von Christian Röder

Rohbau wird abgerissen

FRISEURSALON Pfusch am Bau in Friedensdorf: Prozess in Marburg noch nicht terminiert

Dautphetal-Friedensdorf Die Bagger sind da, jetzt geht es dem Rohbau am Friedensdorfer Verkehrskreisel an den Kragen: Die Abrissarbeiten des nicht fertiggestellten Gebäudes haben am Freitag begonnen.

