Schlag gegen Drogenhändler: Drei Festnahmen

KRIMINALITÄT Polizei greift in Marburg erneut zu / Männer in Untersuchungshaft

Bereits Mitte Januar konnten Polizei und Staatsanwaltschaft einen Erfolg in dieser Richtung verbuchen: Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Marburg wurden zwei Rauschgifthändler durch die Korbacher Kriminalpolizei in Röddenau festgenommen. Dabei stellten die Ermittler mehr als ein Kilo Marihuana sowie mehrere Waffen sicher.

Am Mittwoch, 1. März, nun der nächste Schlag, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung am Freitag mitteilten. Drei junge Männer wurden wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln festgenommen und befinden sich nunmehr in Untersuchungshaft.

Mutmaßliche Mittäter festgenommen

Am 1. März nahmen Beamte der Kriminalpolizei Marburg zunächst einen 20-Jährigen vor dem Hauptbahnhof fest und stellten bei ihm 430 Gramm Marihuana, 50 Gramm Cannabisharz sowie fünf Gramm Kokain sicher.

Noch am selben Tag gelang am Elisabeth-Blochmann-Platz die Festnahme eines mutmaßlichen Mittäters. Bei dem 22-Jährigen stellten die Fahnder ebenfalls Haschisch sicher.

Am Dienstag, 7. März, konnte schließlich ein weiterer mutmaßlicher 33-jähriger Mittäter festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg ordnete der Haftrichter des Amtsgerichts Marburg Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr gegen die drei festgenommenen Männer an.

Rauchgift ist mehrere tausend Euro wert

Die Beschuldigten sind algerische Staatsangehörige und verfügten über keinen festen Wohnsitz, teilte Staatsanwalt Christian Konrad Hartwig mit. Sie wurden getrennt voneinander in verschiedene Justizvollzugsanstalten verbracht.

Das sichergestellte Rauschgift hat einen geschätzten Straßenverkaufswert von mehreren tausend Euro, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft von Freitagvormittag. Der Festnahme der drei mutmaßlichen Drogenhändler gingen umfangreiche Ermittlungen voraus. (red)