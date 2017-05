Schwierige Ursachensuche nach Feuer in Freizeitzentrum

«Alles liegt in Schutt und Asche», sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Marburg. Die ersten Untersuchungen der Ermittler hätten keine Hinweise auf die «äußerliche Verwendung eines Brandbeschleunigers» ergeben.

Das «Freizeitzentrum Sackpfeife» in Biedenkopf war vor allem bei Skifahrern, Rodlern und Wanderern ein beliebtes Ausflugsziel. Die Hütte brannte in der Nacht zum Freitag nieder. Übrig blieb nur noch ein Schornstein. Der Schaden wird auf mindestens 140 000 Euro geschätzt. (dpa/lhe)

Freizeitzentrum Sackpfeife