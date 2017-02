Von Beate Gerhard

Show bringt Bewegung

INMOTION KTV Obere Lahn lädt am Wochenende nach Biedenkopf ein

Biedenkopf „Inmotion“ – die Sportshow der Kunstturnvereinigung (KTV) Obere Lahn, die mit ihren Turnern um Fabian Hambüchen und Neuzugang Lukas Dauser in der Bundesliga an den Start geht, lockt am Freitag und Samstag, 10. und 11. Februar, in die Sporthalle der Lahntalschule.

