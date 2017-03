Von Christian Röder

Sparkasse Dautphe will umziehen

BANK Geldinstitut plant Neubau / Schließung der Filiale in Holzhausen erst Ende 2018

Dautphetal-Dautphe Zu klein, zu unmodern, nicht attraktiv genug – die Sparkasse Marburg-Biedenkopf will mit ihrer Geschäftsstelle in Dautphe an einen neuen Standort umziehen. Dies hat Michael Frantz, Pressesprecher des Geldinstituts, auf HA-Nachfrage bestätigt.

