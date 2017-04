Staatsanwalt ermittelt: Vandalismus gegen AfD-Politiker

Es werde auch ein politisch motivierter Hintergrund für möglich gehalten, erklärte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde auf Anfrage. Nicht nur, weil AfD-Funktionäre betroffen seien. Die Taten seien kurz nach einer Veranstaltung mit Parteichefin Frauke Petry in Gladenbach begangen worden.

In der Nacht zu Samstag (1. April) waren im benachbarten Angelburg mehrere Scheiben eines Autos beschädigt sowie in Biedenkopf mit Farbe gefüllte Gläser gegen eine Hauswand geschleudert worden. In unmittelbarer Nähe wurde dem Sprecher zufolge zudem an einem Trafohäuschen der Schriftzug «AfD angreifen» entdeckt. Die AfD vermutet nach eigenen Angaben, dass linke Aktivisten hinter den Attacken gegen die Kommunalpolitiker stecken.

Das Landesamt für Verfassungsschutz in Wiesbaden erklärte am Donnerstag, die AfD gehöre aktuell zu jenen Parteien, die von Linksextremisten am entschiedensten abgelehnt würden. Daher sei es nicht ausgeschlossen, dass die Täter diesen politischen Hintergrund hätten. «Im Umkehrschluss kann jedoch nicht jede Aktion gegen die AfD zwangsläufig der linksextremistischen Szene zugerechnet werden», erklärte ein Sprecher des Verfassungsschutzes. (dpa/lhe)